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Si riaccende la polemica intorno a Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, tra le coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo le dichiarazioni di Armando Incarnato, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, Sabrina ha replicato pubblicamente con un lungo e durissimo messaggio sui social.

Dalla rottura a Temptation Island all’addio al trono

Il percorso di Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso nel reality si era concluso con la decisione di lasciare il villaggio separatamente. Nelle settimane successive Giovanni Grazioso aveva intrapreso una nuova esperienza a Uomini e Donne come tronista, interrompendola però dopo le prime conoscenze.

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Secondo le anticipazioni riportate da Isa e Chia, Giovanni avrebbe spiegato di non sentirsi bene psicologicamente dopo l’improvviso cambiamento della sua vita seguito alla partecipazione a Temptation Island, manifestando il desiderio di isolarsi.

Dopo l’uscita dal programma, secondo quanto riferito dalla stessa testata, Giovanni avrebbe anche rivisto Sabrina durante un periodo di ricovero ospedaliero della donna.

Le parole di Armando Incarnato

A intervenire sulla vicenda è stato Armando Incarnato, che ha espresso giudizi molto severi sui due ex concorrenti. Riferendosi a Sabrina, ha pronunciato un commento offensivo sul suo aspetto, paragonandola a Belén. Ha poi criticato Giovanni per avere lasciato il trono dopo l’arrivo di alcune corteggiatrici.

«La gente fuori vi conosce, sa chi siete. Quella che è diventata come Belen, dopo che è entrata là dentro che era u c*sso. Quell’altro che si è permesso il lusso di dire alle ragazze di andare a casa e poi non era pronto».

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Incarnato ha inoltre sostenuto che, fuori dal contesto televisivo, alcune delle ragazze arrivate per corteggiare Giovanni non lo avrebbero considerato.

La replica di Sabrina Soussi: «La cattiveria ti brucia dentro»

La risposta di Sabrina Soussi è arrivata attraverso un lungo messaggio pubblico, nel quale la donna ha contestato sia le offese ricevute sia il giudizio espresso dall’ex cavaliere sulla loro notorietà.

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«La cattiveria ti brucia dentro! In soli tre mesi di televisione siamo diventati più conosciuti noi di quanto tu lo sia stato in otto anni a Uomini e Donne».

Sabrina ha poi condannato in particolare il linguaggio utilizzato nei suoi confronti: «Un uomo che si permette di dire a una ragazza che è entrata in un programma televisivo come un cesso ed è uscita come Belén, lascia ben intendere il tipo di persona che è. E pensare che hai anche una figlia...».

La giovane ha respinto anche l’idea che il pubblico possa conoscere davvero le persone soltanto attraverso la televisione, sostenendo che chi li frequenta nella vita privata parla bene di loro.

L’affondo sull’esperienza televisiva dell’ex cavaliere

Nella parte più accesa del messaggio, Sabrina ha rivolto a Incarnato critiche personali sulla sua lunga presenza a Uomini e Donne e sul rapporto con gli altri protagonisti del programma.

«A 60 anni, dopo otto anni di televisione, cosa hai concluso? Nulla! Hai soltanto riscaldato una sedia e cercato di rubare il lavoro a Gianni e Tina, adesso addirittura ti permetti di fare la morale a due ragazzi».

E ha aggiunto: «Il consiglio è semplice, faresti meglio a stare zitto. Ti regalo anche un po’ di visibilità, visto che mi stai sul cazzo da una vita e questa è finalmente l’occasione per dirtelo pubblicamente»

Il richiamo al rispetto

La replica si conclude con una riflessione sul confine tra opinione e offesa, rivolta direttamente all’ex cavaliere: «Perché un conto è esprimere un’opinione, un altro è usare la televisione per offendere, umiliare e ferire le persone. La libertà di parola non è un lasciapassare per la cattiveria e la mancanza di rispetto».