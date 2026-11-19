La pungente ironia della Tavassi sulla storia tra i due protagonisti del reality e sui fan che hanno sostenuto la coppia

Pubblicità

Dopo i baci, la complicità e le attenzioni scambiate nella Casa del Grande Fratello Vip, arrivano i chiarimenti sui sentimenti. E, insieme ai dubbi del pubblico, anche una stoccata di Guendalina Tavassi. Nel mirino dell’ex gieffina finiscono Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, protagonisti di un avvicinamento che ha acceso le speranze dei sostenitori della coppia.

La frecciata di Guendalina Tavassi: «Ridateci i soldi»

A commentare la situazione è stata Guendalina Tavassi, che in giardino ha ironizzato sul sostegno ricevuto dai due concorrenti. Il riferimento è agli aerei con messaggi dedicati alla coppia, fatti arrivare dai fan sopra la Casa: «Le fan vi dovrebbero mandare un aereo con scritto: ridateci i soldi!». Una battuta pungente, riportata dalla pagina Instagram ilgossipitalia, che mette al centro la distanza tra le aspettative del pubblico e le cautele espresse dai diretti interessati.

Pubblicità

Pubblicità

Alessandro Roncaccia non parla ancora d’amore

La battuta arriva dopo l’intervista improvvisata dai coinquilini, durante la quale Alessandro Roncaccia ha ammesso di non essere innamorato di Piera Meloni. Il concorrente non ha però escluso una prosecuzione della frequentazione una volta concluso il reality: immagina Piera nel proprio futuro prossimo, ma preferisce verificare il rapporto nella vita quotidiana prima di definirlo un fidanzamento.

Per Roncaccia, insomma, i sentimenti non possono essere forzati dalle dinamiche televisive o dalle aspettative di chi segue il programma.

Piera Meloni spiazza tutti: «Non è il mio fidanzato»

Anche Piera Meloni ha scelto di frenare gli entusiasmi. Pur riconoscendo il bene che prova per Alessandro Roncaccia, ha spiegato di non sentirsi innamorata e ha pronunciato una frase destinata a far discutere: «Non è il mio fidanzato né mai lo sarà». Una dichiarazione che ha colpito soprattutto dopo i momenti di intimità condivisi dai due.

La concorrente ha anche osservato che la convivenza continua nella Casa rende difficile capire se ciò che si prova sia autentico innamoramento oppure un legame favorito dalla vicinanza quotidiana.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le aspettative dei fan e i dubbi sulla coppia

Sui social, intanto, una parte del pubblico si interroga sulla natura del rapporto. C’è chi continua a credere nella loro intesa e chi, al contrario, considera le recenti dichiarazioni una doccia fredda. Le ipotesi su una coppia costruita per il gioco restano però soltanto interpretazioni degli spettatori, non fatti accertati.

È in questo clima che la battuta di Guendalina Tavassi acquista forza: gli aerei rappresentano un gesto di affetto e di investimento emotivo dei sostenitori, mentre Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembrano intenzionati a non promettere un futuro sentimentale che oggi non sanno ancora descrivere. Il verdetto, semmai, arriverà lontano dalle telecamere.