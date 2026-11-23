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La semifinale del Grande Fratello Vip si avvicina, ma per Andreas Muller le ultime ore nella Casa sono segnate da inquietudini e ripensamenti. Al centro dei suoi pensieri c’è la reazione della moglie Veronica Peparini al legame di amicizia nato nel reality con Marina La Rosa. Un tema che il ballerino ha affrontato durante una conversazione notturna con Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi.

Il peso dei pensieri lontano da Veronica

Quando le luci si abbassano e il ritmo della Casa rallenta, le preoccupazioni tornano a farsi sentire. «Non sono sereno. Alla sera mi prende male, penso, rifletto», ha confidato Andreas Muller alle coinquiline, spiegando quanto lo abbia colpito una situazione che non aveva previsto.

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«È stata una situazione che non mi aspettavo, mi è arrivata proprio in faccia», ha aggiunto. A pesargli è soprattutto la distanza da Veronica Peparini, con la quale non può confrontarsi liberamente: «A me dispiace anche per lei, io sono abituato a difenderla, ad aiutarla, quindi figurati quanto mi sento impotente da qui».

Tra il dispiacere per la moglie e quello per Marina

Il ballerino teme che quanto accaduto possa aver ferito entrambe le donne. La sua riflessione si è concentrata proprio su questo conflitto: «Mi sento impotente verso di lei e colpevole verso Marina». Poi una conclusione amara, senza cercare giustificazioni: «Mi dispiace per Veronica, mi dispiace per Marina e basta».

Non è dunque soltanto la tensione della semifinale a occupare i suoi pensieri. Andreas Muller sembra soprattutto soffrire l’impossibilità di chiarire subito i malintesi e rassicurare le persone coinvolte.

Che cosa aveva detto Veronica Peparini a Verissimo

A riaccendere l’attenzione sul rapporto tra Andreas Muller e Marina La Rosa erano state le dichiarazioni di Veronica Peparini a Verissimo. La coreografa aveva riconosciuto di provare un po’ di gelosia, pur descrivendo Marina come «una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco».

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Nella puntata del 16 novembre, Marina La Rosa aveva cercato di riportare serenità, definendo il rapporto con Andreas un’amicizia «bella, autentica, leale». Aveva inoltre ribadito la fiducia di Veronica nel marito: «Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo».

La semifinale arriva in un momento delicato

Le rassicurazioni di Marina La Rosa, almeno per ora, non sembrano essere bastate a sciogliere il disagio del ballerino. Mentre il gioco entra nella sua fase decisiva, Andreas Muller si trova così a gestire due pressioni differenti: la competizione televisiva e il desiderio di ristabilire serenità nei rapporti personali, fuori e dentro la Casa.