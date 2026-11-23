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Chi vincerà il GF Vip? Testa a testa tra Andreas Müller e Federica Morello: le quote dei bookmaker
A pochi giorni dalla finale, i pronostici cambiano gli equilibri del reality. Una clamorosa rimonta riapre la corsa al primo posto
La corsa alla vittoria del Grande Fratello Vip si fa più incerta secondo le quote diffuse dai bookmaker. Alla vigilia delle fasi decisive del reality, il dato che attira maggiormente l’attenzione è l’avvicinamento di Federica Morello ad Andreas Müller, a lungo indicato tra i principali favoriti.
Nella rilevazione Sisal pubblicata lunedì 23 novembre, i due concorrenti risultano appaiati a quota 2,25. Un equilibrio che racconta il cambiamento delle valutazioni degli operatori, senza però rappresentare una previsione certa dell’esito del televoto.
La rimonta di Federica Morello
Il movimento più significativo riguarda Federica Morello: secondo i dati diffusi da Sisal, la sua quota sarebbe scesa da 25,00 nella fase iniziale fino a 2,25. Un percorso che l’ha portata sullo stesso livello di Andreas Müller nei pronostici dell’operatore.
Il quadro, tuttavia, non è identico presso tutti i bookmaker. Nelle rilevazioni disponibili, Snai propone Andreas Müller a 2,00 e Federica Morello a 3,00; Planetwin365 e Better li collocano entrambi a 2,50. Per Bwin, invece, il divario è più marcato, con Müller a 2,50 e Morello a 5,00. Si tratta di quote raccolte in momenti diversi, che non vanno lette come un confronto simultaneo dei mercati.
Gli altri concorrenti nelle valutazioni Sisal
Alle spalle dei due favoriti, nella rilevazione Sisal del 23 novembre, figurano Marina La Rosa a 6,00, Alessandro Roncaccia a 7,50 e Guendalina Tavassi a 9,00. Più distanziata Giulia Provvedi, proposta a 20,00, mentre Piera Meloni e Alessandro Varsi sono indicati a 50,00.
Il confronto tra gli operatori
Le quotazioni riportate per GoldBet ed Eurobet, riferite al 18 novembre, assegnavano ad Andreas Müller quota 2,00 e a Federica Morello rispettivamente 2,50 e 3,00. Una rilevazione Betpassion del 19 novembre indicava invece entrambi a 2,25. Queste differenze dipendono anche dalla data della rilevazione e dagli aggiornamenti dei singoli operatori.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Le quote, inoltre, esprimono una valutazione commerciale delle probabilità e possono cambiare rapidamente in seguito agli sviluppi del programma e all’andamento delle puntate. Il verdetto resta affidato al meccanismo di voto previsto dal reality.
Per il momento, il dato più evidente è dunque la riduzione delle distanze fra i due nomi in testa ai pronostici: una sfida che, almeno secondo alcuni bookmaker, appare ancora aperta.
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