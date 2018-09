A cura della Redazione

Dopo la magica notte di Coppa, con la roboante vittoria sul Gragnano valsa l’accesso ai sedicesimi di finale, il Savoia è ritornato al lavoro per preparare al meglio il debutto in campionato in terra lucana. Domenica 16 settembre parte finalmente la Serie D ed il Savoia è subito chiamato ad un battesimo di fuoco, in casa di una delle compagini più forti del girone H, l'AZ Picerno. Gli uomini di mister Squillante non si faranno certamente abbattere dalle probabili insidie della prima giornata, pronti a dare continuità a risultati e gioco visti finora in Coppa Italia.

È di questo parere il difensore Davide Cacace, il secondo dei marcatori nella notte del Giraud, che racconta emozioni ed impegno dello spogliatoio dei bianchi: «Sono contento sia arrivato il primo gol, messo a segno proprio sotto la nostra curva piena di tifosi. Nel calcio il pubblico è una componente fondamentale: quando entri in campo ed i tifosi allestiscono una coreografia del genere non puoi che emozionarti e caricarti. Sono stati eccezionali e penso che li abbiamo ripagati nel miglior modo possibile. Ora siamo tutti concentrati sul campionato. Il Picerno è una delle squadre attrezzate per i piani alti della classifica, sappiamo che ha giocatori importanti in rosa, ma noi andremo lì per fare la nostra partita. Il loro campo da gioco è più piccolo del nostro, sicuramente troveremo un ambiente diverso dalle nostre prime uscite in Coppa, ciò non toglie che andremo in Basilicata sereni e convinti delle nostre potenzialità, pronti a far bene».

(foto FB US Savoia 1908)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook