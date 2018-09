A cura di Antonio De Rosa

Termina con un eloquente 4-0 il match del Girud tra il Savoia ed il Gragnano, valevole per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D. Grande prestazione per i padroni di casa, che hanno chiuso la gara già nel primi 45 minuti grazie a Del Sorbo, Cacace, Alvino e Felici. Menzione particolare meritano i due esterni oplontini, veri padroni della fascia, con un gol a testa che sugella la loro brillante prestazione. Grande partenza per i ragazzi di Squillante, che ora attendono la vincente fra Albalonga ed una fra Monterosi e Lupa Roma, con il campionato ormai alle porte. Due reti su quattro segnate su corner, tre assist di Liccardo. Il Savoia ha davvero messo "all'angolo" gli avversari.

LE FORMAZIONI - Si ritorna in campo, nella bolgia del Giraud, per Savoia-Gragnano. La gara si disputa in un clima intenso, infuocato dal tifo e dalla coreografia dei sostenitori di casa. Modulo a specchio per le due contendenti, entrambe in campo con un offensivo 4-3-3. Per i bianchi di coach Luigi Squillante, Savini fra i pali, quartetto difensivo composto da Nives, Esposito, Cacace e Pozziello, mediana composta da Maranzino, Liccardo ed Ausiello e tridente offensivo con Felici, Alvino e Del Sorbo. Gli ospiti invece propongono Sorrentino fra i pali, La Monica, Pastore, Martone e Ammendola in difesa, Chiavazzo, Cavaliere e Tascone a centrocampo e Talia, Pozziello e Di Siervi in attacco. Classica divisa bianca per i padroni di casa, striato giallonero con pantaloncino nero per gli ospiti.

PRIMO TEMPO - Il pubblico chiede una partenza arrembante ai suoi beniamini e subito viene accontentato: al minuto 2 calcio d'angolo per i bianchi con Liccardo che trova la zampata vincente di Del Sorbo, Savoia in vantaggio, esplode il Giraud! Dieci minuti dopo ancora brivido per gli ospiti con Felici che si incunea in area a prova una conclusione. Determinante la deviazione di Pastore in corner con la palla indirizzata alle spalle di Sorrentino. Minuto 21, raddoppio Savoia: calcio piazzato di Liccardo dalla trequarti, incornata di Cacace, 2-0! A metà primo tempo i gialloneri si affacciano timidamente nell'area piccola torrese con una conclusione di Chiavazzo terminata alta sopra la traversa. E' Savoia show allo stadio Alfredo Giraud! Minuto 30, contropiede per i bianchi, filtrante di Del Sorbo per Alvino che brucia La Monica in velocità, entra in area e non lascia scampo a Sorrentino. Non soddisfacente la prova dei due terzini ospiti, palesemente in difficoltà sulle incursioni di Felici ed Alvino, che stanno facendo il bello ed il cattivo tempo. Neanche il tempo di scriverlo, minuto 39, poker Savoia! Calcio d'angolo con ennesimo assist di Liccardo, zuccata vincente di Felici, 4-0 al primo tempo, applausi scroscianti, partita in ghiaccio!

Tre minuti dopo, primo cambio per coach Squillante, fuori Cacace e dentro Guastamacchia. Termina un primo tempo maestoso per i padroni di casa, che ora potranno gestire liberamente la gara. Male Il Gragnano sia in difesa che in fase di marcatura, avendo concesso troppo in situazioni di calcio da fermo.

SECONDO TEMPO - La seconda frazione inizia con una sostituzione per il Gragnano, con Evacuo a rilevare Cavaliere. Il secondo cambio per i bianchi arriva al 56' con Tedesco a far rifiatare un ottimo Felici. Il primo quarto della seconda frazione non propone lo stesso ritmo alto dei primi 45', i torresi gestiscono e gli ospiti tentano una nitida reazione ma senza colpo ferire. Coach Campana cerca di limitare i danni inserendo forze fresche con Greco e Minale a sostituire Talia e Di Siervi. Match molto intenso nella prima frazione, meno vibrante nel secondo ma poco scorretto: la prima ammonizione infatti arriva al minuto 66, ed a farne le spese è Martone. Ancora cambi al minuto 71, applausi scroscianti per Alvino sostituito da Rossi e nel Gragnano Piscopo per Tascone. Bisogna attendere il minuto 80 per una conclusione pericolosa degli ospiti con una testata di Evacuo che sfiora il palo sinistro. Il match non regala ulteriori emozioni e la partita termina 4-0.

E' un Savoia che vince e convince con la sua organizzazione di gioco, il suo vibrante ordine, la grande qualità in attacco e l'intesa di squadra. La partenza è delle migliori e più rassicuranti, il campionato è alle porte ed i presupposti lasciano filtrare abbondante ottimismo.

POST GARA Parla il ds del Savoia, Marco Mignano: "C'è grande sinergia con Squillante. La gara? Ogni partita ha le sue difficoltà, il Gragnano ha cercato di proporre una partita accorta. Non dobbiamo esaltarci perché abbiamo tanto da lavorare. Il Savoia è stato costruito per fare un campionato soddisfacente. Stasera non c'è stata gara. Il pubblico è di categoria superiore, su un palcoscenico così ti galvanizzi. Che campionato dobbiamo aspettarci? Noi siamo stati molto chiari, vogliamo creare un futuro a Torre Annunziata. Torre è un palato particolare che affascina. Abbiamo un budget da rispettare, il presidente sta facendo sforzi importanti, vediamo dove possiamo migliorare. Sono molto soddisfatto degli under. L'obiettivo della società è avere continuità e lavorare, poi non si sa mai. Siamo contenti dei calciatori che abbiamo".

Antonio Del Sorbo: "Non vedevo l'ora di tornare sotto la curva, sono felicissimo per il risultato e per il gruppo. Quando si vince è merito di tutti. Questo Savoia non so dove può arrivare ma è un gruppo che in campo dà l'anima e questa è la cosa importante, Torre Annunziata aspettava una squadra così, vedremo strada facendo. La mia posizione in campo? I miei movimenti erano votati a far inserire gli esterni, era una situazione già studiata in allenamento. Il pubblico quando spinge ci emoziona. Anche ad Afragola la squadra è seguita e si fa sentire, ma questa piazza è molto calda. I ragazzi seguono il mister e negli spogliatoi c'è armonia. Cerco sempre di dare tutto in allenamento, il gol è una cosa personale, ma il mio gioco è improntato alla squadra, l'importante sono i tre punti".

Il diesse Mignano

L'attaccante Del Sorbo

(immagine di copertina di repertorio)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook