A cura della Redazione

Il Napoli vince 2-0 col Sassuolo al San Paolo e resta a meno 6 dalla Juve. Un successo arrivato con la decima formazione diversa schierata in campo da Ancelotti. Trio d'attacco inedito con Mertens centrale, Ounas e Verdi esterni.

Ed è proprio Ounas a siglare il vantaggio al 3' approfittando di un disimpegno errato della difesa emiliana.

Tante le occasioni sprecate dagli azzurri per il raddoppio, almeno 3-4 nitide. E il risultato del primo tempo sta stretto. Bea ripresa il Sassuolo aumenta la spinta offensiva, anche grazie all''ngresso di Berardi, e va vicino al pari, con Ospina che è bravo a salvare di piede in diverse circostanze.

Poi ci pensa Insigne, subentrato dalla panchina, a regalare il raddoppio con uno splendido tiro a giro da fuori area area che si infila nel sette e sul quale il pur bravo Consigli non può far nulla.

Il Sassuolo chiude in dieci per l'espulsione - forse eccessiva - di Rogerio per fallo su Callejon.

Ora la sosta. Si tornerà in campo il 20 ottobre. Il Napoli affronterà l'Udinese.