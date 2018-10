A cura della Redazione

Bitonto-Savoia senza tifosi oplontini. Si va verso il divieto di trasferta per i suppprters di Torre Annunziata, che molto probabilmente non potranno assistere al match della quinta giornata del campionato di Serie D in programma domenica alle 15.

L'Osservatorio Nazionale sulle ManifestazionI Sportive ha infatti definito la gara connotata da «alti profili di rischio», rinviando il da farsi al CASMS. Nel frattempo, non possono essere venduti i tagliandi per i tifosi biancoscudati, a meno che non ci siano ripensamenti delle autorità competenti (cosa poco probabile).

