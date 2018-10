A cura della Redazione

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Albalonga, il Savoia è pronto ad affrontare il Bitonto allo stadio 'Città degli Ulivi' (ore 15), quinta giornata del campionato di Serie D. Effettuata la rifinitura in mattinata sul prato del Giraud, la squadra ha pranzato insieme prima della partenza per la Puglia.

Per la trasferta bitontina, l'allenatore Luigi Squillante potrà contare nuovamente sul centrocampista Franzese (foto), tornato a lavorare in gruppo, mentre dovrà fare a meno degli attaccanti Ortiz e Del Prete. Per il primo, uscito anzitempo per infortunio nella sfida di mercoledì con l'Albalonga, si aspetta l'esito degli esami effettuati, che dovrebbero scongiurare grossi problemi. Aggregato l'esterno d'attacco Antonio Gallo (2001) dalla Juniores.

Intanto è arrivata la comunicazione della Prefettura di Bari che vieta la trasferta alla tifoseria oplontina per motivi di ordine pubblico.

"Ci aspetta una gara difficile, ma so di poter contare su un gruppo compatto e di valore - dichiara il diesse Mignano -. Dobbiamo dare tutto e soprattutto giocare col cuore. Lo dobbiamo alla nostra società e ai nostri tifosi che non potranno essere con noi in trasferta. Sentiremo il loro tifo vicino, daremo il massimo in campo anche per loro".

Questi i convocati:

PORTIERI: Riccio (00), Savini (99)

DIFENSORI: Cacace, Esposito (99), Guastamacchia, Marino (99), Nives (00), Poziello, Stellato (00)

CENTROCAMPISTI: Alvino, Ausiello, Franzese, Gatto, Moretta (98), Ruci.

ATTACCANTI: Del Sorbo, Felici, Gallo (01), Pisani, Rekik (98), Tedesco

