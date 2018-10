A cura della Redazione

Staesera, alle 20,45, l'Italia affronta allo stadio Slaski di Chorzow la Polonia in uno scontro diretto nel quale le due squadre (entrambe a 1 punto) faranno di tutto per rimanere in gioco e evitare la retrocessione in Lega B del torneo. In caso di sconfitta, gli azzurri di Mancini sarebbero fuori dato che i polacchi andrebbero a +3 con un vantaggio di gol e punti negli scontri diretti. In caso di pareggio, dipenderà tutto dalle due partite dell'ultima giornata: Italia-Portogallo il 17 novembre e Portogallo-Polonia il 20 novembre.

"La Polonia rimane un'ottima squadra, con giocatori di talento - afferma il tecnico Roberto Mancini -. Non sarà una partita semplice però ce la possiamo giocare". L'Italia in caso di sconfitta retrocederà in serie B della Nations League, però Mancini non sembra preoccupato. "Il percorso è cominciato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all'Europeo - dice - . Il Portogallo per ora è una squadra migliore di noi ed è giustamente in testa".

La probabili formazioni:

Polonia (4-4-2): 1 Szczesny; 4 Kedziora, 5 Bednarek, 15 Glik, 18 Bereszynski; 21 Kurzawa, 20 Zielinski, 10 Krychowiak, 16 Blaszczykowski; 9 Lewandowski, 23 Piatek.

Italia (4-3-3): 22 Donnarumma; 24 Florenzi, 3 Chiellini, 19 Bonucci, 15 Biraghi; 6 Verratti, 5 Jorginho, 7 Pellegrini; 25 Chiesa, 10 Insigne, 20 Bernardeschi.

La partità avrà inizio alle ore 20,45 e sarà trasmessa su Rai 1.