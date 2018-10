A cura della Redazione

Verrà proiettata venerdì 19 ottobre, all’Auditorium “Parco della Musica” di Roma, l’anteprima di “Butterfly”, il docu-film che racconta la vita, dentro e fuori dal ring, di Irma Testa, la giovane campionessa di pugilato di Torre Annunziata, cresciuta nella palestra Boxe Vesuviana del maestro Lucio Zurlo ed ora in forza al gruppo sportivo della Polizia di Stato, le Fiamme Oro.

La pellicola, prodotta da Indyca e Rai Cinema con la regia di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, sarà in concorso ad “Alice nella Città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

«E’ motivo d’orgoglio per l’intera comunità che sia stato realizzato un docu-film sulla vita, sportiva e non, di un’atleta nostra concittadina - afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Irma è stata la prima donna della storia del pugilato italiano a partecipare alle Olimpiadi, a Rio De Janeiro nel 2016. Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale, grazie anche alla collaborazione dei maestri e mentori di Irma, Lucio e Biagio Zurlo della “Boxe Vesuviana”, si attiverà per proiettare la “prima” campana di “Butterfly” a Torre Annunziata».

(nella foto, il maestro Lucio Zurlo con Irma)

