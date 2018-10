A cura della Redazione

Sarà la Cina l'avversaria dell'Italia nelle semifinali del Mondiale femminile di pallavolo, sabato prossimo a Yokohama. La squadra asiatica, oro olimpico 2016 a Rio de Janeiro, ha battuto l'Olanda 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17) e vinto così il proprio girone.



Dopo la vittoria con il Giappone che le ha fatte volare in semifinale, le ragazze di Mazzanti sono state sconfitte dalla Serbia nel match che ha deciso l primo posto in classifica del minigirone delle Final Six. Si tratta della prima sconfitta per le azzurre. Il primo set è stato vinto dalla Serbia 25-21 che hanno conquistato anche il secondo 25-19. L'Italia recupera e riesce a conquistare il terzo set 25-23 ma ha perso il terzo 23-25.

Qualificate per le semifinali nell'altro girone Olanda e Cina.