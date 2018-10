A cura della Redazione

Michele Baldassi, 16 anni, di Torre Annunziata ha vinto ad Anapa in Russia la medaglia d'oro categoria Yunior 50 kg dei Campionati Europei di boxe.

Un'altra grande soddisfazione per i maestri Lucio (padre) e Biagio Zurlo (figlio) della Boxe Vesuviana, una scuola di vita e una vera fucina di giovani campioni.

Baldassi ha vinto la finale disputata con il georgiano Luka Nikabadze, ottendendo il punteggio favorevole di quattro giudici su cinque.

Contentissima l'altra campionessa di Torre Annunziata, Irma Testa. In un post pubblicato su facebook ha espresso tutta la sua soddisfazione per il prestigioso risultato ottenuto da Michele. «Grandissimo. Michele Baldassi e la Boxe Vesuviana sono campioni d’Europa. Fiera di voi - si legge nel post -. L’ennesimo riscatto della mia città, una città che non smette di cacciare fuori il meglio, quando tutti sono concentrati sul peggio che c’è. Michele è del mio stesso quartiere, la "Provolera". Onorata di essere nata e cresciuta in quel quartiere. Complimenti a Michele, ai maestri che lo hanno seguito, e complimenti al mio vecchio Lucio».