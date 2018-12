A cura della Redazione

Colpo di scena. Il Savoia non sarà più allenato da Luigi Squillante.

La società lo ha sollevato dall'incarico in quanto "il suo operato non è più in linea coi programmi societari - si legge in una nota del club -. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto finora, gli si augurano le migliori fortune professionali e personali".

Sul nome del successore, la dirigenza annuncia che "si riserva un paio di giorni di tempo per rendere nota la nuova guida tecnica dei bianchi".