Vittoria al fotofinish del Napoli sul Cagliari. Finisce 2-1 al San Paolo. Dopo un primo tempo privo di emozioni, la ripresa regala invece molto più pathos.

Sardi clamorosamente in vantaggio con l'ex Pavoletti al 8' del secondo tempo (sarà uno dei due tiri nello specchio dei Sardi in tutta la partita). Il Napoli si sveglia e prova a reagire con Milik, subentrato dalla panchina, che però fallisce due buone occasioni. Ci pensa Mertens al 40' a pareggiare di testa su assist di Ghoulam. Poco prima il belga aveva sfiorato la rete sempre di testa, con uno strepitoso Cragno che manda la palla sul palo (il 26esimo stagionale per gli azzurri).

In pieno recupero arriva il sorpasso. Su un cross di Ghoulam un difensore cagliaritano interviene col braccio: dentro o fuori area? L'arbitro Chiffi fa giocare, poi dopo circa un minuto viene richiamato dal VAR. La consultazione al video delle immagini porta il direttore di gara a decretare il penalty. Dal dischetto Insigne è freddo e non sbaglia. Esultanza di rabbia per il 24 di Frattamaggiore.

I 3 punti regalano al Napoli il secondo posto certo in campionato.