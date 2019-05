A cura della Redazione

Weekend ricco di soddisfazioni per lo sport oplontino.

Fiamma Torrese, Savoia e Real Rovigliano, grazie ai successi conseguiti nel fine settimana, avranno la possibilità di disputare i playoff promozione delle rispettive categorie.

Le ragazze del volley hanno battuto la Ferraro Lamezia, aggiudicandosi l’ultimo dei tre posti disponibili per giocarsi nella post-season la possibilità di conquistare l’A2.

Il Savoia, grazie al successo per 1-0 ottenuto sul campo del Gelbison, ha chiuso il campionato in quinta posizione e potrà disputare il primo turno dei playoff di serie D contro l’Audace Cerignola.

Risultato storico anche per il Real Rovigliano. La squadra oplontina, che ha battuto nell’ultimo turno la Total F. C. per 3 a 0, si giocherà nei playoff promozione l’accesso alla Prima Categoria.

«E’ un momento straordinario per lo sport a Torre Annunziata - affermano il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore Aldo Ruggiero -. Dopo la promozione in serie A conquistata da Alfredo Donnarumma con il Brescia, i successi nel pugilato di Irma Testa e del giovanissimo Michele Baldassi e i grandi risultati ottenuti nell’atletica leggera e nel taekwondo, tre compagini della nostra città potranno aspirare al salto di categoria. E questo rappresenta di per sé già un grandissimo risultato. L’auspicio è che Fiamma Torrese, Savoia e Real Rovigliano si facciano onore e riescano a conquistare la promozione, rendendo ancor più orgogliosa l’intera comunità».