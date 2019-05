A cura della Redazione

La CMO Fiamma Torrese centra i play-off di Serie B1. Vincendo al tie break contro la Ferraro Lamezia, la formazione di Torre Annunziata conclude al terzo posto nella classifica del girone D, l'ultimo disponibile per l'accesso agli spareggi promozione in A2. A pari punti (41) c'è anche Cerignola, ma le torresi sopravanzano la squadra pugliese per aver vinto gli scontri diretti.

I play-off avranno inizio il prossimo 11 maggio. La Fiamma, allenata da Adelaide Salerno, sfiderà nei quarti di finale la Emilbronzo 2000 Montale, team della provincia di Modena.

"Le ragazze hanno meritato questo traguardo, sono un gruppo splendido ed unico - dichiara la coach oplontina -. Lo abbiamo meritato tutti noi, la società e la mia città, Torre Annunziata, che porterò più in alto che posso. Abbiamo trascorso un anno difficile, anche per avvenimenti personali, ma sapere che il lavoro fatto ci ha permesso di festeggiare per la partecipazione ai play-off mi ripaga e mi rinfranca. Ringrazio il meraviglioso pubblico che ha la Fiamma nel cuore come me e ci sostiene sempre con tanta forza, e naturalmente ringrazio i nostri sponsor, che hanno creduto in noi e ci sostengono, è stato un anno meraviglioso".