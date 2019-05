A cura della Redazione

Concluso il campionato e conquistato l'accesso ai play-off, il Savoia si appresta domani a giocare la semifinale della post season in casa del Cerignola.

Come di consueto è il direttore sportivo Mignano a rilasciare le dichiarazioni della vigilia: "Sarà una gara prestigiosa per noi, il giusto premio dopo una stagione complicata. Abbiamo fortemente voluto i play-off e con determinazione e gioco di squadra siamo riusciti nel nostro intento. Sappiamo che affronteremo una signora squadra, costruita per vincere, con una società seria e giocatori importanti. Loro hanno due risultati su tre a favore, noi dobbiamo solo vincere per passare il turno. Ma questo non ci spaventa, scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto, per onorare al massimo la maglia che indossiamo. Lo dobbiamo a noi stessi, alla società e ai nostri meravigliosi tifosi, che anche oggi hanno fatto sentire tutto il loro calore, andando a salutare la squadra alla partenza per la Puglia".

Una chiusura commossa il direttore oplontino la dedica all'episodio che in questi giorni ha tenuto in apprensione tutta Napoli e provincia: "Al di là del calcio, della soddisfazione per l'obiettivo centrato, siamo felici di dedicare un pensiero affettuoso alla piccola Noemi e alla sua famiglia. Il fato che stia meglio è una di quelle belle notizie belle che vorremmo sempre sentire".

Partita la squadra alla volta di Cerignola, la società, intanto, comunica il percorso che domani dovranno effettuare i tifosi oplontini per raggiungere lo stadio Monterisi: autostrada uscita Cerignola est - via Manfredonia - S. S. 16 bis in direzione Foggia - via Napoli - perseguire per viale U.S.A. fino allo stadio, dove ci sarà un'area parcheggio dedicata ai tifosi provenienti da Torre Annunziata.