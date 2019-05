A cura della Redazione

Si conclude nella semifinale dei Play-off (partita unica) la stagione del Savoia.

In trasferta contro il Cerignola, i bianchi di Torre Annunziata, con un centinaio di tifosi al seguito per questo importantante appuntamento, perdono 2-1 dopo essere andati in vantaggio.

A far sperare per la qualificazione alla finalissima era stato Poziello, che aveva portato avanti i torresi al 39' con un colpo di testa su azione di calcio d'angolo. Nella ripresa la rimonta dei pugliesi: prima Loiodice su rigore e poi Foggia spengono le velleità degli oplontini.

Un risultato forse bugiardo e che comunque nulla toglie alla straordinaria stagione del Savoia, capace di raggiungere un traguardo insperato ad inizio campionato. Si ripartirà dalla D, con più consapevolezza e recitando magari un ruolo da protagonisti.

Per la cronaca, la finalissima per un posto in graduatoria per la promozione in Lega Pro sarà tutta pugliese. Match infatti tra Cerignola e Taranto (che ha battuto il Bitonto 2-1 nell'altra semifinale) domenica 19 maggio.

(foto Us Savoia 1908)