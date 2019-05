A cura della Redazione

Napoli a valanga sull'Inter. Al San Paolo, nell'ultima gara stagionale in casa, gli azzurri vincono 4-1.

Apre le marcature Zielinski al 16' con uno splendido tiro da 30 metri che trafigge Handanovic. Nella ripresa raddoppia Mertens di testa servito egregiamente da Callejon. Poi entra in scena Fabian Ruiz, autore di una doppietta (71' e 79'). Accorcia le distanze Icardi su rigore.

Man of the match Koulibaly, premiato prima della gara come miglior difensore della Serie A. La prova del centrale franco-senegalese è stata a dir poco sublime. Straordinario un salvataggio di testa sulla linea di porta quando il punteggio era di 2-0. Ancelotti lo fa uscire a 5 minuti dalla fine e il pubblico gli regala la standing ovation.

(foto Salvatore Gallo - Agostino Gemito)