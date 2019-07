A cura della Redazione

Sono giorni movimentati e ricchi di impegni per la dirigenza del Savoia, impegnata ad allestire la squadra per il prossimo campionato di Serie D. Il direttore sportivo Marco Mignano sta lavorando per offrire al nuovo allenatore, Carmine Parlato, una rosa di livello assoluto, che rispecchi la sua idea di calcio.

In tal senso va letta la conferma di Hassen Rekik, esterno d’attacco nato a Tunisi nel 1998. Il 20enne, dunque, si appresta a cominciare la sua seconda annata calcistica in maglia bianca, con l’obiettivo di migliorare le cifre che hanno contraddistinto la passata stagione: 2 gol in 31 apparizioni ufficiali.

Il 29 sulle spalle e nei piedi la capacità di incidere sulla manovra dei biancoscudati, creando superiorità numerica e garantendo corsa e diagonali. Dal pallonetto ai danni del Gravina alla riconferma nel roster del Savoia il passo è stato breve, adesso non gli resta che ricominciare a macinare chilometri lungo l’out mancino. Rekik, d’altronde, ha le idee chiare sulla stagione che si appresta ad iniziare: «Mi ha chiamato il presidente per dirmi della riconferma. E’ il mio secondo anno qui a Torre Annunziata, gli obiettivi sono gli stessi: migliorare il quinto posto dell’anno scorso, centrato in un girone difficile come quello pugliese. Il girone siciliano non è affatto da sottovalutare. La società sta costruendo una squadra importante e noi lotteremo per il vertice della classifica».