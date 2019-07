A cura della Redazione

I campioni d'Italia della Juventus debutteranno in campionato in trasferta contro il Parma. Lo ha stabilito il calendario della Serie A 2019-2020, svelato oggi a Milano. Sempre nella prima giornata, in programma il 24 e 25 agosto prossimi, spiccano Fiorentina-Napoli, Inter-Lecce e Roma-Genoa.

Sarà Lazio-Roma il primo derby della prossima stagione di serie A 2019-2020, in calendario nella seconda giornata di campionato (31 agosto-1 settembre), che prevede anche la super sfida Juventus-Napoli. L'Inter sarà in trasferta a Cagliari.

Il derby di Milano, Milan-Inter, si disputerà nella quarta giornata in programma il 22 settembre. Alla settima giornata, 6 ottobre. il derby d'Italia, Inter-Juventus.

La Serie A partirà il 25 agosto e terminerà il 20 maggio 2020. Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo), mentre l'ultima sarà a cavallo di Capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il boxing day dopo una sola stagione.

Questi gli incontri della prima giornata di Campionato:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan