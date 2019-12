A cura della Redazione

Dopo partita Savoia-Acireale. A prendere la parola è mister dei bianchi Parlato.

“Sullo 0-2 - ha affermato - ho pensato di aver sbagliato a non cambiare prima. Faccio i complimenti all’Acireale; nel primo tempo non abbiamo fatto bene, eravamo troppo scollegati, per bravura anche degli avversari. Faccio complimenti enormi ai miei ragazzi, che hanno ribaltato la gara: chapeau! Ora godiamoci questo Natale, faccio i miei auguri alla città ed il mio pensiero va ai bambini che hanno dei problemi di salute. Dico loro di non mollare e mi auguro che tutti guariscano. Giorni di riposo? Ci alleniamo domani mattina e poi riprenderemo il 28. Cerone regista? Ha visione periferica, gioca a testa alta ed avevo bisogno della sua capacità di lanciare per gli esterni. I miei ragazzi si sono davvero superati oggi: abbiamo vinto giocando più serenamente e con qualche aggiustamento tattico”.

Intanto la tifoseria savoiarda incomincia a sognare. Il Palermo è a soli 3 punti di distanza e i risanero dovranno venire a giocare al Giraud. Tutto può succedere.