A cura della Redazione

Dopo l'ottima partenza con vittoria Napoli e Genoa cercano il bis. Gattuso ha stupito a Parma, cambiando il volto della partita nel secondo tempo con l'ingresso di Osimhen e il cambio di modulo e contro i rossoblù potrebbe dare potenza all'attacco: Insigne, Mertens, Osimhen, Il San Paolo attende in casa la prima uscita stagionale del nuovo Napoli, costruito sulla qualità del palleggio e del gioco verticale, caratteristiche che il Genoa dovrà cercare di disinnescare.

Maran ha esordito con un sonoro poker contro il Crotone neopromosso, ma il primo e vero ostacolo del campionato arriva adesso e si chiama Napoli in una settimana condizionata dalla positivtà al Coronavirus di Perin che ha obbligato il club ai tamponi per tutta la squadra con esito, per fortuna, negativo per tutti.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. ALL.: Gattuso. A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Rrhmani, Demme, Lobotka, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Elmas, Politano, Petagna.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. ALL.: Maran. A disp.: Zima, Goldaniga, Brlek, Schone, Behrami, Melegoni, Czyborra, Pjaca, Rovella, Parigini, Asencio.

Arbitro: Sacchi di Macerata