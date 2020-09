A cura della Redazione

Troppo Napoli per il Genoa. Al San Paolo finisce in goleada per gli azzurri la sfida della seconda giornata di campionato contro i grifoni.

Padroni di casa in vantaggio al 10' con Lozano su assist di Mertens. Primo tempo che si chiude sull'1-0.

Nella ripresa, dopo appena 30 secondi raddoppia Zielinski a conclusione di una splendida azione avviata e conclusa dal polacco, con la complicità di Lozano e Osimhen, autore di uno splendido assist di tacco.

Al 57' va in gol Mertens (sono 127 in maglia azzurra), mentre al 65' è ancora Lozano, su assist del belga, a centrare la porta.

Gloria anche per Elmas, subentrato ad Insigne nel primo tempo (per il capitano infortunio muscolare). Politano, anch'egli entrato dalla panchina, realizza il 6-0 con una bella azione personale.

Domenica 4 ottobre il big match con la Juve a Torino.