Mario Acampora, difensore proveniente dal settore giovanile dell’Avellino, è un nuovo calciatore dell’U.S. Savoia 1908.

Diciotto anni, arriva in prestito dalla Società irpina, e si è detto entusiasta nel suo primo giorno da oplontino.

“Il Savoia è una di quelle piazze che non si possono rifiutare - ha detto - dove ciò che conta è vincere. Poi come allenatore c’è Mister Aronica e, seguendo i suoi consigli da ex difensore, posso solo migliorare. L'ambiente è fantastico: si sente che c'è voglia di vincere, ogni dettaglio viene curato nei minimi particolari, dirigenti e staff sono sempre accorti. Io sono un difensore sinistro, che fa della tecnica e del colpo di testa, vista la mia altezza, i punti di forza del mio gioco. Ringrazio la Società e spero di contribuire con qualche gol, regalando delle soddisfazioni ai tifosi”.