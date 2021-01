A cura della Redazione

E' terminata 1 a 1 la partita tra Savoia e Lanusei giocata oggi allo stadio Giraud di Torre Annunziayta.

Al 13' gli ospiti vanno in vantaggio con Dakhi, pareggia al termine del primo tempo (44') per i bianchi Gennaro Esposito (foto).

Al 70' del secondo tempo è stato espulso Callegari del Lanusei, ma il Savoia, seppur in superioità numerica, non è riuscito a far suo l'incontro.