A cura della Redazione

Al termine della gara termina con il risultato di 0-0 tra Savoia e Vis Artena, ha così parlato il mister Mauro Chianese.

“Siamo qui a commentare un altro pareggio in una gara dove avremmo meritato molto di più. Abbiamo creato tante palle gol e disputato un gran primo tempo. Non ho nulla da rimproverare a questa squadra, chiaro che nel finale di match abbiamo subito l’offensiva della squadra ospite poi che ci siamo sbilanciati è innervosito. Il discorso purtroppo è sempre lo stesso. Abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, siamo stati propositivi abbiamo cercato la rete fino all’ultimo. Stiamo mancando in fase realizzativa. Io credo sempre nel primo posto, altrimenti non farei questo lavoro. Serve una scintilla, stiamo attraversando un periodo particolare, ma ci sono tutte le carte in regola per rifarci. Dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare ancora non c’è altra soluzione”.