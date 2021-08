A cura della Redazione

Costa cara a Victor Osimhen l'espulsione diretta rimediata all'esordio stagionale in campionato, al 23' del primo tempo del match contro la matricola Venezia.

Infatti il giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato l'attaccante del Napoli per due giornate, infliggendogli anche 5.000 euro di multa.

Osimhen salterà quindi la prossima giornata di campionato, quando il Napoli giocherà a Marassi contro il Genoa, e poi il big match della terza giornata contro la Juventus. Il Napoli comunque farà ricorso e chiederà lo 'sconto' di una giornata.

"Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di 5mila euro per Victor James Osimhen (Napoli) - si legge nella nota del giudice sportivo -, per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco".