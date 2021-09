A cura della Redazione

l pareggio dell'esordio sul campo del Leicester è senz'altro un risultato positivo, ma ora serve una vittoria per non mettere in salita il proseguo nel girone di Europa League.

Il momento del Napoli è troppo positivo per cambiare qualcosa e così Luciano Spalletti si affiderà pressochè alla stessa formazione che ha inanellato sei vittorie consecutive in campionato. Inalterati centrocampo e attacco, con Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski alle spalle di Lozano, Osimhen e Insigne. Cambia qualcosina in difesa, con Malcuit dal primo minuto sulla fascia destra e Manolas al centro della difesa.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Per la formazione russa allenata da Rui Vitoria. Davanti a Maksimenko, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Caufriez, Gigot e Dzhikiya. Esterno offensivo l'ex Inter Victor Moses, avanzato rispetto a Litvinov che opererà sulla stessa corsia ma sulla linea dei centrocampisti. Davanti l'ex romanista Ponce sarà il centravanti, con Promes a completare il tridente offensivo.

SPARTAK MOSCA (3-4-3) probabile formazione: Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, Umyarov, Bakaev, Ayrton; Moses, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria