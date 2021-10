A cura della Redazione

Si è tenuta sabato 2 ottobre la presentazione della stagione sportiva 2021/2022 della Oplonti Volley di Torre Annunziata nella palestra dell’istituto Parini-Rovigliano, plesso di via Isonzo.

Luciano Della Volpe, allenatore di Serie A (ex Clendy Aversa), quest’anno ha deciso di ripartire dalla Serie C Femminile con l’Oplonti Volley.

Come mai proprio Torre Annunziata? È lo stesso allenatore Luciano Della Volpe a spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare di allenare la formazione oplontina.

«Dopo la pandemia, che è stata durissima per tutti, era il momento di ricominciare con una società seria, che aveva degli obiettivi, delle motivazioni serie per fare qualcosa di positivo. Grazie alla mia conoscenza con il Presidente Angelo Cirillo, un giorno ci siamo sentiti a telefono, abbiamo poi preso un caffè e da quel caffè ne è nato un progetto importante - afferma Della Volpe -. Ho trovato una società serissima, molto professionale sotto tutti i punti di vista e speriamo di riuscire a fare un bel campionato».

«C’è un po’ di tutto nel nostro sport. C’è il sociale, c’è l’agonismo, la tattica ma è un po’ diverso dagli altri sport. Noi pallavolisti diciamo sempre che il nostro è uno sport differente, e così è. Uno dei nostri motti è giocare per divertirsi: se ti diverti vinci e se vinci ti diverti. Il divertirsi non significa fare chiasso, ma fare le cose nel miglior modo possibile».

L’Oplonti Volley riparte da una palestra rimessa a nuovo dagli stessi appassionati dell’associazione sportivi.

«E’ un buon impianto, credo si possa disputare qui anche un campionato nazionale». L’obiettivo adesso è la Serie B.

«Personalmente, sono molto scaramantico. Giochiamo per fare un buon campionato. Tutto prosegue alla grande - conclude l’allenatore -, diciamo che ci sono le basi per un progetto molto ambizioso per i prossimi anni».