A cura della Redazione

I lupacchiotti del Centro Basket Torre Annunziata saranno impegnati sabato 13 novembre, nel gemellaggio con il Bts Stabia, per la seconda uscita stagionale.

Ci saranno tre incontri che vedranno impegnati tanti bambini che sicuramente daranno vita a partite avvincenti e soprattutto divertenti:" Non vediamo l'ora di riammirare i nostri mini atleti - afferma il mister Francesco Gargiulo - dopo aver rotto il ghiaccio a Boscoreale ci aspettiamo dei passi in avanti dal punto di vista emotivo, staremo a vedere".

Uscito il girone per la formazione under 19 con la presenza delle due squadre di Piscinola, di Pro Cangiani, Sorrento, Flegrea, Pozzuoli, Napoli Basket e Cestistica Ischia, obiettivo per Antonio Balzano e compagni di arrivare almeno ai play off per raggiungere la seconda fase.

Il CBTA, alla soglia dei suoi 30 anni ti attività, si sta preparando ad accogliere chiunque abbia voglia di provare a giocare a pallacanestro (info 3355429721) nelle palestre della scuola media Pascoli, attivo anche il servizio bus a domicilio.