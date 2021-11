A cura della Redazione

L'Italia è pronta a sfidare l'Irlanda del Nord nella partita che mette in palio il pass diretto per Qatar 2022.

A una giornata dal termine del girone C di qualificazione ai Mondiali, gli Azzurri sono in vetta a quota 15 punti alla pari con la Svizzera. Solo una delle due nazionali potrà però evitare i playoff. Decisivo è l'ultimo turno, con gli elvetici di Yakin che ospiteranno invece la Bulgaria. Se sia l'Italia che la Svizzera dovessero pareggiare o perdere contro Irlanda del Nord e Bulgaria, gli Azzurri avrebbero la qualificazione in pugno grazie alla migliore differenza reti (+11 contro +9) mentre se la Svizzera battesse la Bulgaria con più di due reti di differenza rispetto allo scarto di vittoria dell'Italia sull'Irlanda del Nord, ci sarebbe un sorpasso.

A quel punto diventerebbero infatti decisivi i gol segnati in trasferta nello scontro diretto e l'1-1 dell'Olimpico darebbe ragione alla Svizzera. Nel mezzo c'è la sfida di Belfast, con fischio d'inizio alle 20,45 di stasera, lunedì 15 novembre.

La probabile formazione dell'Italia

Negli scorsi giorni hanno salutato il gruppo di Roberto Mancini anche Bastoni, Calabria e Biraghi. Al loro posto è stato aggregato al gruppo Davide Zappacosta dell'Atalanta. Forfait che fanno la somma con quelli di Chiellini, Immobile, Zaniolo e Pellegrini. Il modulo di riferimento contro l'Irlanda del Nord sarà il 4-3-3: si va verso la conferma della difesa vista contro la Svizzera, con Acerbi accanto a Bonucci e la coppia Di Lorenzo-Emerson in fascia. A centrocampo Tonali è stato fra i più positivi nel secondo tempo contro la Svizzera ed è pronto a partire dal 1'. Locatelli sembra l'indiziato numero uno a lasciargli il posto per completare il reparto con Barella e Jorginho. In attacco Belotti va verso la panchina. Da centravanti potrebbe agire Insigne, con Chiesa a sinistra e Berardi a destra. Altrimenti, se Mancini dovesse scegliere ancora un 9 vero, il giocatore della Juve si giocherebbe il posto con Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini

La probabile formazione dell'Irlanda del Nord

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evans, Catchart; Dallas, McCann, S. Davis, Saville, Lewis; Magennis, Washington. Ct: Baraclough