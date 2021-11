A cura della Redazione

Il 13 novembre scorso, gli atleti dell'Universal Team - CSO Arcobaleno di Rovigliano - Torre Annunziata, hanno partecipato alla ventiduesima edizione della gara internazionale WKF di karate "Eurocup Istria 2021", evento che vedeva anche la partecipazione della Nazionale italiana e delle altre nazioni partecipanti, quali Austria, Croazia, Polonia, Slovenia, Slovacchia...

I risultati ottenuti dagli atleti dell'Universal Team si possono ritenere eccellenti. Portare a casa, in una gara internazionale, medaglie in ogni categoria di atleti iscritti non è cosa semplice.

Nella specialità di kata si sono distinte:

- Teresa Esposito, categoria seniores medaglia d'argento;

- Emilia Esposito, categoria 2009 medaglia di bronzo e categoria 2008 finale per il bronzo, quinto posto.

Nella specialità di kumite si sono distinti:

- Fabiano Intagliatore, medaglia d'argento nella categoria 2010 - 44kg;

- Mario Scarico, medaglia d'argento nella categoria 2010 -47kg;

- Emanuele Russomanno, medaglia d'argento nella categoria 2011 - 44kg;

- Nicola Esposito, medaglia d'oro categoria 2009 - 56kg;

- Gioele Russomanno, medaglia d'argento categoria 2008 -50kg;

- Salvatore Pinto, medaglia d'oro categoria 2008 - 66kg

- Ciro Gargiulo, medaglia di bronzo categoria 2008 - 62kg;

- Nicola Esposito, medaglia di bronzo categoria 2007 - 54kg;

- Salvatore Pinto, medaglia d'argento categoria 2007 - 66kg;

- Giovanni Ruiu, categoria 2007 + 66kg quinto posto.

Daniele Angellotti e Vittorio Balzano pur senza medaglia hanno venduto cara la pelle nella specialità di kata nelle rispettive categorie.

L'associazione torrese rientra in patria con l'orgoglio di aver ben rappresentato il tricolore e con la consapevolezza di aver ben dimostrato la propria passione per il karate attraverso lo spirito di gruppo.

“Si continua a testa bassa a lavorare per i prossimi eventi agonistici - afferma il maestro Ferdinando Diego Esposito -. Sono orgoglioso di guidare questi ragazzi, sempre disponibili ad imparare e mettersi in gioco”.