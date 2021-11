A cura della Redazione

Tutto pronto per il debutto nel campionato Under 19 del Centro Basket Torre Annunziata.

Martedì 30 novembre " i verdoni" disputeranno il loro primo incontro ufficiale dopo la pandemia in quel di Napoli contro la Generazione Vincente, compagine sulla carta accreditata per la vittoria finale. Vedremo se il CBTA riuscirà a dare del filo da torcere ai blues di casa e che sensazione si avrà nel ritornare in campo dopo un bel po’ di mesi.

Sabato mattina ci sarà il terzo incontro per il Centro Avviamento Minibasket. Dopo aver affrontato Boscoreale e Castellammare i giovani lupacchiotti biancoverdi saranno di scena in quel di Sant'Antonio Abate per dar vita ad un'altra esperienza che si preannuncia come sempre ricca di emozioni.