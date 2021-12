A cura della Redazione

Mister Carannante ha presentato così Savoia-Maddalonese, match in programma domani allo Stadio Giraud: "La rifinitura è andata bene. Oggi abbiamo rivisto Conti in campo, sono contento per lui. Tranne gli infortunati più gravi, ho potuto lavorare con la rosa quasi al completo. La squadra si è mossa bene, siamo pronti per una gara importante contro una squadra che può vantare in attacco su un giocatore che ha scritto la storia del calcio come Dino Fava. Grande rispetto per la Maddalonese.

La società le ha messo a disposizioni tre nuovi acquisti...

"A centrocampo mancava qualcosina, sono arrivati Foti e Grieco. E poi Catalano, un esterno d'attacco per dare qualcosina in più lì davanti. Ci manca ancora qualcosa in attacco, sono fiducioso che in questo periodo di mercato la Società si muova bene. La squadra sta lavorando benissimo, i ragazzi si impegnano tantissimo e mi sopportano: non è facile stare sempre sul pezzo, ma è l'unico modo di dire la nostra. Non dobbiamo pensare più avanti della prossima partita, pensiamo a domani perchè ogni partita è importante e dobbiamo cercare di conquistare quanti più punti possibili".