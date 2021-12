A cura della Redazione

L’Oplonti Volley fa l’en plein: vince anche contro San Giorgio e diventa campione d’inverno

L’Oplonti Volley conquista anche l’ottava vittoria in altrettante gare e viene incoronato campione d’inverno confermandosi squadra da battere. Ad avere la meglio nella partitissima tra Oplonti Volley e San Giorgio Volley - le uniche due imbattute del Girone A di Serie C Femminile -, proprio le Tigers di Torre Annunziata che trovano il trionfo al quinto set. Al PalaGurgone finisce 3-2 (25-12, 24-26, 25-13, 23-25, 15-10).

Una partita a tratti sofferta ma, alla fine, è venuto fuori tutto il valore delle atlete allenate da coach Luciano Della Volpe. Due punti che valgono oro. Le Tigers, infatti, mantengono il primato in classifica a quota 23 punti, proprio davanti al San Giorgio Volley, fermo a quota 19 ma con una gara in meno. Nello stesso tempo, con la vittoria di ieri, l’Oplonti Volley giocherà la semifinale di Coppa Campania in casa propria. Appuntamento il 18 dicembre al PalaGurgone.

Per quanto riguarda la gara di ieri contro il San Giorgio Volley, il primo set è stato abbastanza agevole per le padrone di casa. Capitan Drozina e compagne hanno realizzato punto su punto andando subito in fuga (6-0). Poi la reazione delle ragazze ospiti (8-4) e di nuovo le Tigers che allungano di 10 punti (17-7, 18-8). Timida reazione del San Giorgio (21-12), poi una serie di punti che spianano la strada alle oplontine per la vittoria del primo set (25-12).

Siamo al secondo set. Parte benissimo la formazione di casa (7-3), ma il San Giorgio non ci sta a perdere e trova il pari (8-8). Continui cambi di palla fino al 21-24. Ma l’Oplonti non molla e mette a segno tre punti pesanti he valgono il momentaneo pari, ma è il San Giorgio ad avere la meglio nelle battute finali. Finisce così il secondo set sul 24-26.

Siamo sull’1-1, si va al terzo set. Come nel primo set, un Oplonti strepitoso che va subito in fuga (7-1). Timida reazione del San Giorgio (9-5), poi ancora Oplonti (14-7). Drozina, Feniciello, Lamberti, Sorrentino, Celotti, Resia e Brunella Esposito mettono a segno punto su punto che valgono la vittoria del terzo set (25-13).

Siamo al quarto set. Una partita molto bella e molto tirata. Il pubblico si appassiona sempre di più. Continui cambi di palla dal primo all’ultimo punto (8-8, 15-15, 22-22, 23-23), poi la vittoria del set del San Giorgio (23-25) che trova il pari, 2-2.

Siamo al tie break. Grande performance iniziale dell’Oplonti Volley (9-0), poi la reazione del San Giorgio. Degna di nota la schiacciata vincente di Eleonora Sorrentino che vale il momentaneo 10-3. Finisce poi 15-10 l set con le oplontine che restano imbattute in campionato al giro di boa.

Ora la meritata pausa, ma da domani l’attenzione è già rivolta alla semifinale di Coppa Campania. L’Oplonti, prima del Girone A, ospiterà la seconda classificata del Girone B, mentre il San Giorgio Volley andrà a far visita alla prima del Girone B.

Le intervistevpost gara

Luciano Della Volpe, coach dell’Oplonti Volley: «Abbiamo disputato una partita discreta, a tratti molto bella, a tratti abbiamo un po’ subito la pressione dell’importanza di questa gara. Il San Giorgio Volley è una bella squadra, lo ha dimostrato. Ma alla fine il campo dice la verità. Il risultato è giusto, perché nei set vinti abbiamo vinto in modo netto. In ogni caso, era una partita difficile ma siamo stati bravi ad imporci».

Oplonti Volley campione d’inverno, ora l’attenzione è alla Coppa Campania…

«Siamo felicissimi per essere primi in classifica. Vincere oggi non era semplice. Disputare la semifinale di coppa in casa è importante».

Elena Drozina, capitano dell’Oplonti Volley: «Una grande vittoria, sofferta. Ma, alla fine, le vittorie sofferte sono quelle più belle. Abbiamo vinto, era importante, perché così giocheremo in casa la semifinale di Coppa Campania. Si va al riposo sereni ma con la testa già alla coppa».