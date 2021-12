A cura della Redazione

Napoli e Leicester gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Sia gli azzurri che la squadra inglese sono decimati da assenze importanti sia per infortuni che per Covid.

Infatti Il tecnico Brendan Rodgers del Leicester ieri ha annunciato l'assenza di sette calciatori, a causa del coronavirus, per la sfida del "Maradona". Il suo 4-2-3-1 prevede Vardy terminale offensivo. Dietro l'inglese il terzetto formato da Albrighton, Maddison e Barnes. A centrocampo la coppia Tielemans-Ndidi, mentre in difesa giocheranno Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas davanti al portiere Schmeichel.

Pe Spaletti quella di oggi è la partita da dentro o fuori. ''Quella con il Leicester è una di quelle partite che fanno la radiografia all'anima perché la squadra sa che questa è veramente da dentro o fuori per cui sei costretto a non rimandare nulla alla situazione successiva''.

Luciano Spalletti sa che la squadra dovrà tirare fuori tutto il suo valore nella sfida al Leicester. ''Se si va fuori dall'Europa League dobbiamo tener presente che abbiamo un debito morale con i nostri tifosi. Ogni partita ha in ballo un trofeo e non si può dimenticare che il risultato negativo ti rimarrebbe in quella che è la tua storia. Nel tuo curriculum rimarrebbe scritto che sei stato eliminato ai gironi dell' Europa League''.

La sfida tra Napoli e Leicester, in programma allo Stadio Maradona dalle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport e Dazn.