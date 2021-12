A cura della Redazione

Nuova tegola per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne per il match dell'ultima giornata di andata contro lo Spezia, in programma mercoledì 22 dicembre allo stadio Maradona (ore 20.45).

Insigne è risultato positivo al Covid-19 ed osserverà il periodo di isolamento come previsto. Il capitanon era già reduce da un infortunio, che lo aveva costretto a saltare anche la sfida a San Siro contro il Milan di domenica.

Giro di tamponi per l'intera squadra, i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio.