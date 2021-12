A cura della Redazione

Iniziato il seminario nazionale di kata e kumite organizzato al Bella Italia di Lignano Sabbiadoro (UD) che prevede lo svolgimento di allenamenti sotto la guida dei componenti della Commissione Nazionale Attività Giovanile della Fijlkam.

Sono stati invitati gli atleti Esordienti, Cadetti, Juniores e U21 che siano in età per il Campionato Europeo giovanile 2022 e che abbiano ottenuto risultati nazionali ed internazionali di rilievo nell’unica federazione riconosciuta dal CONI in Italia (FIJLKAM) e dalla WKF a livello internazionale.

Tra i convocati anche Nicola Esposito, 12 anni, al suo primo anno da atleta agonista.

Grande soddisfazione per l’Universal Team - CSO Arcobaleno di Torre Annunziata e per il tecnico Diego Esposito, che allena i suo ragazzi nell'oratorio della parrocchia di San Michele Arcangelo di Rovigliano.

Nicola frequenta la terza media con ottimo profitto. Pratica il karatè e ha scelto di specializzarsi nel combattimento agonistico (kumite) avendo uno spirito guerriero e competitivo.

Siamo solo all’inizio di un percorso lunghissimo, ma Nicola insegue un sogno: partecipare ai campionati del Mondo e alle Olimpiadi.

Il nostro augurio è che possa coronare questo suo sogno e raggiungere, nel corso della sua carriera da atleta, gli obbiettivi più prestigiosi.