Continuano le operazioni di mercato condotte dal duo Palumbo-Ferraro per rafforzare il roster a disposizione di Mister Carannante. Alberto Russo, portiere classe 2002, è un nuovo calciatore oplontino. L’estremo difensore, in carriera, ha indossato le casacche di Casertana, Gladiator e Gragnano. Russo, nella prima parte di stagione, ha militato nel girone C del campionato di Eccellenza, tra le fila dell’Alfaterna.

Il ragazzo si è detto entusiasta nel suo primo giorno al Giraud: “È ovviamente un onoro essere in una piazza così importante, con una tifoseria altrettanto importante. Vestire la maglia del Savoia mi spronerà sicuramente a lavorare e migliorarmi sempre di più. Il portiere a cui mi ispiro, con le dovute proporzioni chiaramente, penso sia Samir Handanovič: soprattutto per il suo modo di gestire la difesa e lo stare nei pali. I miei obiettivi per questa stagione sono sicuramente migliorare personalmente, ma anche dare una mano il più possibile alla squadra a tornare nelle categorie in cui merita di stare”.