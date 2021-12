A cura della Redazione

Si giocherà al palazzetto dello sport di Pomigliano la finalissima di Coppa Campania di Serie C Femminile tra la Vesuvio Oplonti Volley e la Ancis Villaricca.

Appuntamento dunque l’8 gennaio alle ore 18.30. Sarà una grande festa dello sport.

Ancora due settimane di duro allenamento prima del grande match. L’Oplonti Volley (prima del Girone A) arriva alla finalissima avendo battuto in semifinale il Marcianise (seconda nel Girone B) 3-0, mentre il Villaricca (prima del Girone B) ha conquistato il passaggio in finale battendo 3-1 il San Giorgio Volley (secondo nel Girone A). Un match che si annuncia fin da ora più avvincente che mai.

«Ci attende sicuramente una gara che siamo felici di giocare per tutti i nostri tifosi e per l’ambiente che merita questo tipo di sfide».

Così il presidente della Vesuvio Oplonti Volley, Angelo Cirillo, che poi aggiunge: «Dall’altra parte del campo una squadra molto molto forte, che è rimasta imbattuta a punteggio pieno nel Girone B. Formazione che si è ulteriormente rafforzata nelle ultime settimane. Sappiamo bene che ci attende una sfida durissima ma daremo il massimo per dare vita a uno spettacolo degno di nota».