Il Savoia continua la sua campagna di rafforzamento invernale, aggiudicandosi le prestazioni di Domenico Credendino, terzino classe 2001.

L’esterno basso ha fin qui collezionato presenze con le maglie di Real Forte, Cascina, Ariano Irpino e Pomigliano ed arriva in maglia bianca per rinforzare il comparto dei terzini.

Il neo arrivato ha parlato così ai canali ufficiali del Club: “Cosa mi ha spinto a firmare per il Savoia? Mister Carannante, che mi ha voluto fortemente, e spero di ripagare la fiducia che lui mi sta dando. Il Savoia è una Società molto importante con un passato altrettanto importante: il mio obiettivo è quello di far bene e di non deludere squadra, mister e tifosi. Obiettivi di gruppo? Spero di centrare gli obiettivi prefissati dalla Società. Terzino a cui mi ispiro? Mi ispiro a Cuadrado perché mi piace molto il suo modo di giocare”.