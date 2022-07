A cura della Redazione

C'è anche il Savoia tra i 23 club calcistici che hanno chiesto l'ammissione al prossimo campionato di Serie D. Lo rende noto la Lega Nazionale Dilettanti.

Oltre al sodalizio biancoscudato di Torre Annunziata (indicato ufficialmente nel comunicato della Lega come Giugliano 1928, non essendo stato ancora ultimato l'iter giuridico per il cambio di denominazione), che al momento figura tra l'elenco delle 34 squadre partecipanti al campionato di Eccellenza campano, vi sono Agropoli, Akragas, Borgaro Nobis, Atletico Ascoli, Città di Isernia S. Leucio, Cittadella Vis Modena, Colorno, Giorgione, L’Aquila, Livorno e San Marzano. A queste si aggiungono nella richiesta le retrocesse dalla Serie D 2021/2022: Ambrosiana, Bisceglie, Caravaggio, Castelfidardo, Imperia, Insieme Formia, Lavagnese, Progresso, RG Ticino, Rende e Sassari Latte Dolce.

"Le richieste saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D (commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche, ndr), che ne comunicherà l’esito alle società entro il 15 luglio - prosegue il comunicato -. I club che otterranno un parere positivo potranno essere inseriti nell’apposita graduatoria, stilata dal Dipartimento Interregionale, per l’eventuale completamento dell’organico del prossimo campionato. Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti possono invece presentare ricorso entro le ore 14.00 del 20 luglio. La Co.Vi.So.D - conclude la nota - esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 26 luglio".