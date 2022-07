A cura della Redazione

Nuovo innesto per la prima squadra del Savoia. Il club di Torre Annunziata ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Ciro Sicuro, esterno destro di difesa classe 2000.

Cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha collezionato presenze in Lega Pro e Dilettanti, giocando tra le altre con Rende e Sorrento.

Nell'ultima stagione ha militato tra le fila dell'Ercolanese.

Sicuro è il primo colpo di mercato sotto la nova direzione tecnica del neo allenatore Antonio Barbera, in stretta sinergia con il diesse Carmine Palumbo. Il suo acquisto giunge dopo la conferma di Francesco Scarpa, che disputerà con i bianchi un'altra stagione in veste di capitano, all'età di 43 anni.

"Sono molto contento di iniziare questa splendida avventura, darò il massimo per questa maglia e per tutta la città - le prime parole da biancoscudato del difensore -. Mi aspetto un’annata ricca di soddisfazioni, sia personali sia, soprattutto, per la squadra. Non ho esitato a firmare per questa grande società e spero di ripagare la fiducia datami dal Presidente e dal Direttore. Del Savoia amo i tifosi, spero di non deluderli! Non vedo l’ora di iniziare".