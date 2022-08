A cura della Redazione

Marco Guida e Oreste Muto sono stati designati per il match della prima giornata di Serie A tra Juventus e Sassuolo.

L’arbitro internazionale, fischiatto di punta della CAN A, e l’ex assistente oplontini, quest’ultimo recentemente entrato a far parte del V. M. O. (Video Match Officials), organo specializzato nell’utilizzo del Video Assistent Referee, saranno rispettivamente Var e Avar in occasione del monday night di Ferragosto in programma alle ore 20,45 allo Stadium di Torino.

Sarà dunque la coppia di torresi e membri della sezione AIA “F. Santucci” di Torre Annunziata a comporre la squadra Var nella sfida tra bianconeri e neroverdi di lunedì 15 agosto.

Ad arbitrare il match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini; gli assistenti saranno Di Vuolo e Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà Giuia.