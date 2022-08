A cura della Redazione

Si giocherà mercoledì 31 agosto, alle ore 16, la seconda giornata del primo turno di Coppa Italia Dilettanti - fase regionale campana, che vedrà impegnato il Savoia contro il Sant'Antonio Abate.

Il match - che vede i torresi come squadra di casa - si giocherà al "Paudice" di San Giorgio a Cremano, stante l'indisponibilità dello stadio "Giraud" di Torre Annunziata. Sono 350 i biglietti disponibili, costo di 8 euro. I tagliandi sono acquistabili presso la Caffetteria Savoia nel piazzale antistante il Giraud. La gara sarà trasmessa gratuitamente sulla pagina Facebook ufficiale Ac Savoia 1908. I bianchi allenati da Barbera sono reduci dal successo per 1-0 in trasferta sl campo dello Sporting Club Ercolanese.

Domenica 4 settembre prenderà il via anche il campionato di Eccellenza. Il Savoia, inserito nel girone A, farà visita al Real Forio. La partita inizierà alle ore 11 allo stadio "Calise" della località isolana.