Comincia con una sconfitta il campionato della Givova Fiamma Torrese.

Nella prima giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie B1, ad Arzano le oplontine vengini superate 3-0 dalle padrone di casa con i parziali 25-14, 25-21, 26-24.

Esordio vincente in B2 invece per il Vesuvio Oplonti Volley, che in trasferta a Colleferro si aggiudicano il match con il punteggio di 1-3.