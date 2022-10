A cura della Redazione

“Niente calcoli. Dovremo interpretare la partita come se fosse una finale, senza badare alla classifica”. Luciano Spalletti tiene la guardia altissima in vista della sfida al "Maradona" con l’Ajax, valida per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League.

Il Napoli viaggia con il vento in poppa, ed è a caccia della quarta vittoria consecutiva in Europa dopo le eccellenti performance che hanno visto protagonisti gli azzurri con Liverpool, Glasgow Rangers e, proprio la settimana scorsa, alla "Johan Cruijff Arena" di Amsterdam contro i lanceri.

Agli uomini di Spalletti basta solo un punto per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Un risultato storico per i partenopei, che in Champions hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta in una sola occasione, nell’edizione 2011-2021, quando furono eliminati nel doppio confronto dal Chelsea (che poi si aggiudicherà il trofeo). Situazione diversa, invece, per l’Ajax, che ha assoluto bisogno dei tre punti per sperare almeno nel secondo posto.

Napoli. Spalletti, deciso ad ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions League, non dovrebbe stravolgere particolarmente l’undici titolare. Matias Olivera occuperà la corsia sinistra al posto di Mario Rui, Juan Jesus prenderà il posto dell’infortunato Rrahmani, e Lozano farà rifiatare Politano. Confermata la mediana con Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco, oltre al messicano, agiranno Kvaratskhelia e Raspadori. Solo panchina per Victor Osimhen.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvatatskhelia, Raspadori, Lozano. All. Spalletti

Ajax. Schreuder deve rinunciare a Tadic, espulso proprio in Olanda nel match di andata, e a Rensch infortunato e non convocato. Il tecnico dei lanceri recupera Sanchez e Wijndal. A centrocampo agiranno Berghuis, Alvarez e Taylor. In attacco agiranno Brobbey, Kudus e Bergwijn.

Probabile formazione (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder

Arbitro: Zwayer (Ger)

Assistenti: Lupp e Achmüller

IV: Jablonski

Var: Osmers

Avar: Fritz

Diretta su Sky Sport (canali 201 e 252) alle ore 18,45