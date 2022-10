A cura della Redazione

Partenza a rilento della Givova Fiamma Torrese, reduce da due sconfitte per 3-0 nelle prime due gare di campionbato. Nel prossimo turno le oplontine affronteranno Melendugno (Lecce) in trasferta (domenica 23 ottobre ore 17.30).

La palleggiatrice Alice Pezzotti ha parlato di campionato, obiettivi e momento personale ai canali ufficiali del club di Torre Annunziata.

Dopo un inizio di campionato ad andamento lento, quanta voglia di riscatto avete?

“La voglia di far bene e di vincere è tanta, soprattutto ora dopo l'inizio difficile che abbiamo avuto. Le prime due gare ci sono servite per capire su cosa ancora non siamo costanti ed è importante continuare a lavorare in palestra con la motivazione giusta”.

La doppia sfida tra Melendugno e Givova Fiamma Torrese, nella passata stagione, ha regalato grande spettacolo: cosa rappresenta oggi questa sfida e come la state preparando?

“Sappiamo che Melendugno è, sulla carta, una squadra costruita per vincere il campionato, ma affronteremo questa partita al massimo e punteremo sui nostri punti di forza”.

Nuova squadra, nuova città: a livello personale, come sta andando l’inserimento?

“Personalmente mi sto trovando molto bene: sono subito stata accolta con grande calore ed entusiasmo dalla squadra e dalla Società”.

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione?

“Vorrei poter dare dare il mio contributo per far sì che questa squadra esprima al meglio le potenzialità che ha e che vinca quanto più è possibile”.